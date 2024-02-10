В России начали выпускать новый дизель-миллионник

В каталоге Ярославского моторного завода появился двигатель ЯМЗ-537. От предшественника с индексом «536» новинка отличается увеличенным с 6,65 до 7,7 литра рабочим объёмом, лучшими характеристиками мощности и крутящего момента при неизменном расходе топлива. Агрегаты семейства ЯМЗ-537 подходят на автобусы, грузовики и спецтехнику, а ресурс достигает одного миллиона километров или десяти тысяч часов.

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Моторы ЯМЗ-537 соответствуют экостандарту «Евро-5». На дизельном топливе агрегаты выдают до 380 лошадиных сил и 1510 Нм крутящего момента, на метане — до 300 лошадиных сил и 1250 Нм крутящего момента. Начало серийного производства ЯМЗ-537 означает, что находящейся под санкциями «Группе ГАЗ» удалось найти альтернативу компонентам с Запада.

Сфера применения широкая: завод-изготовитель утверждает, что новый мотор подходит на тяжёлые грузовики, большие автобусы и спецтехнику. На официальном сайте сказано, что ЯМЗ-537 можно устанавливать на сочленённые автобусы ЛиАЗ-6213 полной массой до 28 тонн, зерноуборочные комбайны Т-500 и сельскохозяйственные тракторы «Кировец» К-5Т.