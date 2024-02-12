BMW выпустит M3 Competition xDrive с мощностью 523 л.с.

Недавно компания BMW подтвердила новости о том, что M4 Competition xDrive стал мощнее и представила обновленные купе и кабриолет. В этих автомобилях рядный шестицилиндровый двигатель был доведен до 523 лошадиных сил (390 киловатт), что на 20 л.с. больше, чем у дорестайлинговых моделей.

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M3 Competition xDrive также ожидает повышение мощности. По всей видимости, это произойдет с автомобилями, выпущенными с июля 2024 года. Один из участников форума Bimmer Post, имеющий доступ к внутренней базе данных компании, пролил свет на информацию о повышении мощности полноприводного G80.

Инсайдер отмечает, что мощность заднеприводных вариантов останется неизменной, а 3,0-литровый твин-турбо двигатель будет доработан до 473 л.с. в базовой модели и до 503 л.с. в Competition. Производство включает в себя как лево-, так и праворульные версии, а также европейский и североамериканский варианты.

Про M3 Touring не упоминается, но поскольку универсал продается исключительно в комплектации Competition с xDrive, логика подсказывает, что и он получит прибавку мощности. Более того, источники утверждают, что G81 LCI также появится в 2024 году.

Извлекая дополнительные 20 л.с. из M3 Competition xDrive, BMW сокращает разрыв с M3 CS, выпущенным около года назад. Лимитированная модель развивает мощность 543 л.с., так что между ними будет всего 20 л.с. планируется, что M4 CS выйдет в 2024 году, а M3 CS Touring будет выпущен в 2025 году. Кроме увеличения мощности, M3 LCI, как ожидается, получит новые адаптивные матричные светодиодные фары, как на M4 LCI.