Раритетный BMW Alpina B7L (E66) выставлен на продажу

В автомобильном мире, где эксклюзивность и производительность сливаются воедино, создавая шедевры, заметно выделяется ALPINA B7L. Эта модель, отличающаяся тем, что является одной из двух праворульных (RHD) B7L, зарегистрированных в архивах ALPINA, и является ценным экземпляром, как для энтузиастов, так и для коллекционеров.

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Сегодня один из этих двух экземпляров выставлен на продажу на сайте Car and Classic. Непревзойденная редкость и производительность ALPINA B7L выпущена на основе BMW 745i, но более совершенна, как технически, так и эстетически. ALPINA B7L отличается мощностью 493 л.с. кроме того, легче и манёвреннее, чем его аналог 760i.

Построенные в период с 2004 по 2008 год, B7 на базе E65/66 были немногочисленны, и еще меньшее число составляли длиннобазные (LWB) варианты B7L E66. Этот B7L не только является представителем «редкой породы», но и относится к одной из всего двух RHD-моделей, когда-либо выпущенных, его аналог больше не существует.

Великолепие и совершенство ALPINA B7L представлен в исключительном состоянии с очень малым пробегом, полной историей обслуживания и недавними инвестициями в размере 1 500 фунтов стерлингов. Автомобиль является одним из экземпляров престижной британской коллекции ALPINA. Представленный ALPINA B7L первоначально зарегистрирован в Японии в апреле 2008 года, а в Великобританию он был импортирован в сентябре 2022 года.

В описании говорится, что на B7L ездили только в теплые месяцы, в зимний период автомобиль стоял в гараже. Несмотря на потерю сервисной книжки с печатью во время ввоза, в описании указано, что техническое обслуживание подтверждено основными дилерами и специалистами марки, включая комплексное обслуживание в январе 2024 года.

Это недавнее обслуживание коснулось подвески, коробки передач, замены масла и регулировки колес, что подчеркивает исключительное механическое состояние автомобиля. Мечта коллекционера Окрашенный в синий цвет ALPINA Blue с заводскими полосами, на немаркированных 21" многоспицевых дисках ALPINA, обутых в шины Michelin Pilot. Внешний вид аукционного автомобиля такой же потрясающий, как и его характеристики.