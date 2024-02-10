Раскрыта внешность нового бизнес-седана Geely с начинкой Volvo

Минпромторг Китая раскрыл сведения о Lynk & Co 07 — восьмой модели в портфолио компании. «Дочка» Geely планирует выпустить среднеразмерный седан: по предварительным данным, новинка унаследует шасси и заряжаемую гибридную силовую установку EM-P у кроссовера Lynk & Co 08. Премьеру ждут весной на автосалоне в Пекине, ориентир по цене — 180 тысяч юаней (25 тысяч долларов).

© Минпромторг КНР / Autohome.com.cn

По пропорциям и силуэту Lynk & Co 07 похож на электрический Zeekr 007, но гибрид чуть компактнее: длина/ширина/высота равны соответственно 4827/1900/1480 миллиметрам, колёсная база — 2843 миллиметра. Дизайн выдержан в духе современных «Линков»: характерные дневные ходовые огни, фонари во всю ширину кузова.

Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Из сертификационных документов известно, что бензиновый 1,5-литровый двигатель разовьёт те же 163 лошадиные силы, что на других гибридах Lynk & Co. Вероятно, седан унаследует электродвигатели и тяговые батареи у соплатформенного кроссовера Lynk & Co 08. В таком случае переднеприводный вариант разовьёт 381 лошадиную силу, а полноприводный с отдельным электромотором сзади — 593 лошадиные силы. Вероятны аккумуляторы на 20 или 40 киловатт-часов.