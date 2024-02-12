АвтоВАЗ показал предсерийную Lada Niva Sport с мощным мотором

На фестивале «Жигулевская миля» в Самарской области «АвтоВАЗ» показал предсерийный внедорожник Lada Niva Sport. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».
Автомобиль получил мотор 1.6 мощностью 122 л.с. Такой же силовой агрегат устанавливается на Lada Granta Sport. В стандартной версии на классическую Niva ставят мотор 1.7 мощностью 83 л.с.
Также у Lada Niva Sport подрезаны и закрыты пластиковыми накладками арки кузова для установки более крупных колес. Такое же решение применяется на внедорожнике Lada Niva Bronto.
В салоне установлены сиденья с красной прострочкой и улучшенной боковой поддержкой. Применены две рукоятки управления трансмиссией вместо трех — как на Lada Niva Travel. Для этого пришлось внедрить оригинальный пластиковый кожух между сиденьями. На снижения вибрации на приводных валах применяются шарниры равных угловых скоростей (ШРУС).