Роботакси не смогло избежать столкновения с велосипедистом

В США беспилотное такси от Waymo не смогло заметить велосипедиста. Сообщается, что он получил легкие травмы.

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Компания Waymo принадлежит Google. Она занимается разработкой и внедрением беспилотных роботакси. Система автомобиля опирается на информацию, собранную через сервис Google Street View, а также на датчики, видеокамеры и лидар, установленный на крыше автомобиля.

Инцидент произошел на четырёхстороннем перекрестке. По словам компании, автомобиль полностью остановился, однако, после проезда перекрестка большим грузовиком, система могла посчитать, что путь свободен, и продолжить маршрут, заметив велосипедиста за грузовиком в самый последний момент. Как сообщили свидетели происшествия, роботакси резко затормозило перед столкновением с велосипедистом, но все же не смогло полностью его избежать.

Данным делом теперь занята полиция и департамент транспортных средств США. Как заявили представители органов, несколько месяцев назад власти штата Калифорния уже начинали судебные разбирательства с компанией Waymo, чтобы запретить им расширять свою сеть такси в штате и запретить роботакси ездить в темное время суток. Данная ситуация наверняка поставит всю структуру беспилотных такси под более пристальное внимание властей и, возможно, позволит запретить данный вид такси в принципе.

Однако Waymo не единственная организация, которая занимается разработкой беспилотных такси, подвергшееся резкой критике после подобных случаев. Так компании Cruse, дочерней компании General Motors, пришлось приостановить свою работу в Калифорнии из-за подобной ситуации. Спустя некоторое время генеральный директор Кайл Фогт покинул свой пост вместе с соучредителем Дениелем Каном. Так же стало известно, что компания отказалась от планов по расширению и закрыла стартовые проекты в 13 крупных городах.