МАДИ усилит контроль за условиями перевозки инвалидов в такси

С 12 февраля инспекторы МАДИ усилят контроль за соблюдением требований такси при перевозке пассажиров с инвалидностью. В частности, контролеры обратят внимание, оказывают ли таксисты необходимую помощь гражданам с инвалидностью.

В столичном дептрансе напомнили: водитель должен помогать пассажиру садиться и выходить из машины, а в багажнике автомобиля должно быть место для кресла-коляски. Информация в салоне (ФИО водителя, название компании, условия перевозки и другое) должна быть написана крупным шрифтом, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, а собаку-проводника обязаны перевозить без дополнительной платы в авто любого класса.

"Мы следим, чтобы перевозчики создавали людям с инвалидностью все необходимые условия для комфортной поездки. Водители такси обязаны оказывать таким пассажирам помощь. Для того, чтобы проконтролировать выполнение всех требований, инспекторы МАДИ увеличат количество проверок", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.