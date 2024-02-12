BMW привлекла для рекламы i5 актера Кристофера Уокена

В 2024 году на финальной игре за звание чемпиона Национальной футбольной лиги BMW представит новый рекламный видеоролик — на главной игре NFL немецкий автопроизводитель собирается продемонстрировать новейший электромобиль i5. Для рекламы перспективной модели компания привлекла знаменитого актёра, лауреата премий «Оскар» и BAFTA, а также награды Американской Гильдии киноактёров Кристофера Уокена. Компанию ему составили актриса Эшли Парк с популярным актёром и музыкантом Ашером.

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Ролик под названием Talkin’ Like Walken состоит из эпизодов, в которых Кристофер Уокен на протяжении целого дня сталкивается в самых разных ситуациях с разными людьми — от камердинера в отеле, портного и визажиста до официанта — которые пытаются имитировать «мгновенно узнаваемый голос и фирменный темп речи» актёра.

Кроме голливудской звезды, в ролике снялись актриса и музыкант Эшли Парк и лауреат восьми премий «Грэмми», четырёх премий World Music Awards, четырёх премий American Music Awards и девятнадцати премий Billboard Music Awards певец и бизнесмен Ашер.