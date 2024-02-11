Десятки новых автомобилей оказались затоплены в Ростове-на-Дону
Затопленные авто сфотографировали на парковке бывшего салона на улице Пойменной, 3. В «бассейне для машин» стояли десятки моделей, сообщает ростовское издание 161.ru.
Вода доходила машинам до нижней части кузова и дверей. В основном это седаны Lada Vesta, также есть универсалы и «Нива».
Издание отмечает, что эту часть левого берега Дона периодически затапливает. Стоянка огорожена сеткой, охраны не видно.
Опрошенные эксперты отметили, что машины могут начать гнить, им грозит плесень и коррозия.
«Могут и элементы ходовой части раньше выходить из строя, и так далее... Любой автопром не должен храниться в воде. Это не катера и не подводные лодки», — сказал один из экспертов.
Как сообщает News.ru. автомобили «могут просушить и продать» клиентам, не знающим их историю. Через неделю нахождения в воде машины все же начали вывозить.