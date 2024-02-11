Тысячи электромобилей перестали работать из-за российских хакеров в Литве

В Литве 30 тыс. электромобилей перестали работать вместе со всеми зарядными станциями в стране, сообщает Telegram-канал Mash.

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По его данным, российские хакеры из группировки Just Evil (бывшая KillNet) получили доступ к системе компании Ignitis grupė, которая занимается производством и распределением электроэнергии в странах Балтии, а также в Финляндии и Польше.

Полученные данные клиентов электрозаправок хакеры пообещали опубликовать, а затем навсегда заблокировать для них доступ к электрозаправкам.