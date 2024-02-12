Ford откажется от непопулярной опции автопарковки в своих авто

Ford откажется от непопулярной опции автомобилей, это автопарковка
Автомобильный производитель Ford сообщил о том, что намерен прекратить поддержку устанавливаемой функции в автомобили Active Park Assist, которая позволяет парковаться параллельно, без участия водителя.
В Ford заявили, что данный отказ от опции параллельной парковки позволит сэкономить компании до 2 миллиардов долларов.
Активная система помощи при парковке доступна для водителей уже более десяти лет, но, согласно статистическим данным, она не пользуется популярностью у водителей.
Отказ от системы автоматической парковки не только сэкономит компании финансовые средства, но также сделает производство менее зависимым от полупроводниковых чипов, что позволит направить финансирование на производство новых моделей и усовершенствование уже выпускаемых.
Функция автоматической парковки Ford в настоящее время устанавливается на таких моделях как: внедорожник Escape, Mustang Mach-E, полноразмерный пикап F-150. Эксперты пока находятся в догадках, как повлияет отключение опции парковки на автовладельцев, которые пользовались данной системой активно.
Всего с момента выхода первого автомобиля Ford было выпущено свыше ста моделей автомобилей, которые заслужили доверие по всему миру. Самыми востребованными в настоящее время являются модели Mustang, Fusion, Edge, Ford Bronco, EcoSport.
Напомним, что недавно в компании Ford сообщили о том, что началась разработка платформы для выпуска недорогих электрокаров. С помощью чего Ford планирует составить достойную конкуренцию выпускаемым и успешно продаваемым во всем мире электромобилям Tesla. Над созданием данной архитектуры работают уже на протяжении двух лет. По словам генерального директора Ford, новые автомобили на разрабатываемой платформе должны быть построены в 2024 году.