В России закрылось 388 дилеров, торговавших грузовиками

За год в России закрылось 388 дилеров, продававших легкие коммерческие автомобили (LCV). Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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В январе 2023 года в России насчитывалось 1503 дилера, торгующих развозными грузовиками и фургонами. К январю 2024 года осталось 1115 официальных дилеров, предлагающих LCV. За год было расторгнуто 524 дилерских контракта и заключено всего 136 новых.

Сокращение числа дилеров произошло в первую очередь за счет компаний, которые предлагали автомобили ушедших из России марок. У Renault сразу 120 официальных дилеров перешли в разряд сервисных партнеров, предлагающих только услуги ремонта. На 108 предприятий стало меньше у корейской Hyundai, на 47 у Isuzu, на 32 у Volkswagen.