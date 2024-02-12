В России замечен в продаже Kia Rio 2024 года выпуска дешевле LADA Vesta

Kia Rio на протяжении нескольких лет была лидером продаж, она отвечала всем требованиям, необходимым для эксплуатации по российским дорогам.

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В недавнем времени появились объявления о продаже в России новых моделей Kia Rio стоимостью, сравнимой с LADA Vesta. Данная информация появилась после того, как в Ленинградской области у автозавода Hyundai появился новый владелец. Кроме снижения цены на Kia Rio, также увеличилось и число корейских моделей, доступных для приобретения на российском рынке.

В настоящее время у дилеров в продаже появилась модель Kia Rio, стоимость которой составляет 1 420 000 рублей. Даже LADA Vesta в минимальной комплектации стоит дороже. Kia Rio предлагается с тканевым салоном, автоматической трансмиссией, также она оснащена 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 100 л.с.

Экспертов заинтересовало, откуда в продаже появились дешевые версии Kia Rio, особенно если учесть факт того, что завод Hyundai должен быть перезапущен только во втором квартале текущего года. Все дело в том, что предлагаемые на российском рынке модели Kia Rio по цене в 1,42 млн. рублей, были завезены из Китая, об этом свидетельствует литеры, указанные на идентификационном номере. Еще одним подтверждением того, что в Россию завезли Kia Rio китайской сборки, является название модели, вместо Rio значится Pegas.

Также остается не известным, включен ли в данную стоимость утильсбор, который взимается при ввозе автомобилей в Россию или его придется уплачивать покупателю дополнительно, после покупки автомобиля, что предусмотрено на законодательном уровне.