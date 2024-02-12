Стало известно, сколько машин АвтоВАЗ выпустил в выходные

На днях стало известно, что десятки новых автомобилей Lada оказались под угрозой затопления на площадке одного из ростовских дилеров. Фотографии, на которых автомобили минимум по середину колеса стоят в воде, опубликовал портал "Южный автомобиль".

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На площадке дилера, которая оказалась под угрозой затопления, были припаркованы Lada Vesta, Granta и Niva. Портал пишет, что эвакуация автомобилей началась через несколько дней после того, как они простояли в воде.

"Все автомобили вывезли с затопленной площадки. Машины проверили - ни одна не пострадала", - сообщили "Южному автомобилю" в пресс-службе АвтоВАЗа.