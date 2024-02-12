Стало известно, сколько машин АвтоВАЗ выпустил в выходные

АвтоВАЗ рассказал о судьбе Lada, которые затопило на площадке дилера
На днях стало известно, что десятки новых автомобилей Lada оказались под угрозой затопления на площадке одного из ростовских дилеров. Фотографии, на которых автомобили минимум по середину колеса стоят в воде, опубликовал портал "Южный автомобиль".
На площадке дилера, которая оказалась под угрозой затопления, были припаркованы Lada Vesta, Granta и Niva. Портал пишет, что эвакуация автомобилей началась через несколько дней после того, как они простояли в воде.
"Все автомобили вывезли с затопленной площадки. Машины проверили - ни одна не пострадала", - сообщили "Южному автомобилю" в пресс-службе АвтоВАЗа.
Причиной подтопления называют подъём грунтовых вод.