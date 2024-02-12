Стало известно, сколько машин «АвтоВАЗ» выпустил в выходные

По его данным, в воскресенье, 11 февраля на заводе было собрано 385 автомобилей Lada Granta в кузове седан и лифтбэк, а из запланированных девяти часов удалось отработать 8 из-за перебоев в цехе окраски.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону затопило автостоянку с новыми автомобилями Lada. Некоторым из них вода доходила до дверей, у других могла попасть в салон. Автомобили простояли на парковке дилера в полузатопленном состоянии в течение нескольких дней, после этого их начали вывозить эвакуаторами.