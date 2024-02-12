В Красноярске будут судить мужчину, который из ревности сжег машину соседа

В Красноярске перед судом предстанет местный житель, который сжег из ревности автомобиль соседа. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Им оказался ранее судимый за имущественные преступления житель краевого центра 1991 года рождения. Оказалось, что молодой человек поссорился со своей сожительницей и она ушла в гости к соседу», — отмечается в сообщении полиции.

После этого мужчина направился туда же, но ему не открыли дверь. Увидев соседа на балконе, красноярец поругался с ним, а затем купил бензин, вылил его на капот автомобиля и поджег зажигалкой. Ущерб от его действий составил 1 млн рублей.