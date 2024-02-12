Число вынесенных за 2023 год штрафов автомобилистам превысило 220 млн

Число дорожных камер в России в 2023 году достигло почти 30 тыс. штук, при этом количество выписанных с их помощью штрафов выросло до 220 млн. Об этом свидетельствуют данные МВД, предоставленные «Коммерсанту».

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В сообщении издания говорится, что количество писем о нарушениях со стороны ГИБДД за год выросло на 20%. Лидером по штрафам является столичный регион — там фиксируется треть всех нарушений в России.

По данным ведомства, сотрудники Госавтоинспекции вынесли в общей сложности 237,6 млн постановлений об административных нарушениях ПДД, что на 18,1% больше, чем годом ранее. Из них исполнено 214,2 млн, или 90,1% (в 2022 году было 88,6%).