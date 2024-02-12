В Подмосковье продают новый Opel, который 30 лет провел в Швейцарии

На сайте бесплатных объявлений появилась редкая полноприводная Vectra A-X Turbo. Речь идёт о спецверсии, которая была выпущена ограниченным тиражом: за неполные три года с конвейера Opel сошло 2252 экземпляра, из них с левым рулем меньше половины. С 1993 по 2023 год автомобиль провёл в Швейцарии, а потому прекрасно сохранился. На одометре — 18,4 тысячи километров.

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Владелец утверждает, что Opel Vectra Turbo ввезена в Россию по всем правилам, поэтому ограничений на эксплуатацию по дорогам нет. Седан может украсить коллекцию: кузов, салон и днище сохранились превосходно, снизу заводская мастика и антикор, остались даже оригинальные шины и наклейки на резонаторе и глушителе!

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Под капотом 204-сильный (280 Нм) турбомотор, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Время разгона 0-100 занимает 6,8 секунды, а максимальная скорость — 240 км/ч. Комплектация небазовая: есть кондиционер, электростеклоподъёмники сзади и кожаный салон. В 1993 году такая машина стоила в Германии почти 60 тысяч марок: сравнимо с BMW 525 в кузове E34!