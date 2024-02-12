АвтоВАЗ начал выпускать Vesta NG с китайской «механикой»

Тольяттинский портал Avtograd news утверждает, что с конвейера сошли четыре опытных экземпляра с коробками передач от «восточного партнёра». По неофициальным данным на Lada Vesta NG стали ставить 6-ступенчатую трансмиссию фирмы JAC. Китайская «механика» будет работать в связке с обновлённым двигателем 1.8 Evo и на обычных 122-сильных машинах, и на будущих 145-сильных версиях Sport.

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Китайская коробка передач рассчитана на больший крутящий момент, что особенно важно на «заряженных» машинах. На дорестайлинговых Vesta Sport использовалась трансмиссия Renault, но из-за санкций АвтоВАЗу потребовалась замена. Похоже, коробку передач от «восточного партнёра» станут ставить на все Vesta NG с мотором 1.8 Evo: покупатель сможет выбирать между вариатором WLY и «механикой» JAC.

Инсайдеры утверждают, что пока собрано четыре предсерийных машины, причём есть и седаны, и универсалы. Появление двухобъёмных Vesta SW NG не удивляет, ведь «подогретая» модификация Sportline доступна с двумя типами кузова. Ожидается, что автомобили с китайской «механикой» станут серийными в ближайшее время, хотя точные сроки не называются.