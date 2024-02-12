Обновленный суперкар Aston Martin Vantage: 665 сил и другой салон

«Младшая» спортивная модель выпускается с 2018 года, так что пришла пора планового рестайлинга. Aston Martin доработал Vantage по аналогии с флагманским DB12: в одном стиле оформлены интерьер и экстерьер. Турбомотор V8 4.0 от Mercedes-AMG стал на 155 лошадиных сил мощнее, прибавив 115 Нм крутящего момента. Заявлено, что улучшены и динамика, и управляемость.

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Aston Martin называет обновлённый Vantage «самым быстрым и ориентированным на водителя за 74-летнюю историю модели». Доработок много: бензиновый двигатель обрёл другие турбокомпрессоры, улучшенную систему охлаждения и модифицированные кулачки, увеличена степерь сжатия. Итог — отдача достигла 665 лошадиных сил и 800 Нм! Автомат ZF прежний, но система трэкш-контроля перекалибрована.

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Время разгона с места до 60 миль в час (96 км/ч) сократилось до 3,4 секунды, а максимальная скорость достигла 325 км/ч. Установлены новые адаптивные амортизаторы, усовершенствован электроусилитель рулевого управления, изменены стабилизаторы поперечной устойчивости. Штатно Vantage «обут» в 21-дюймовые кованые колёса с разноширокими шинами Michelin, опция — карбоно-керамические тормоза, которые позволяют сэкономить 27 килограммов.

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

А ещё Aston Martin Vantage стал дружелюбнее к водителю и пассажиру. Архаичный салон в прошлом: интерьер нарисован с нуля по лекалам DB12! Теперь у суперкара современная медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином, аудиосистема с 11 динамиками, виртуальная приборная панель, другой мультируль, переосмыслены дверные карты и дизайн воздуховодов. Поменялось оперение: бамперы, капот, передние крылья и фары.