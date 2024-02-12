В Германии фиксируется двукратное падение продаж электрокаров

В январе спрос на «батарейные» модели значительно снизился: «чистые» электрокары потеряли 55% покупателей, заряжаемые гибриды — почти 20% клиентов. Вырос рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания: продажи бензиновых модели прибавили 9%, дизельных — 9,5%. Главной причиной отказа немцев от электромобилей называют прекращение государственных субсидий с декабря 2023 года.

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Правительство Германии внезапно свернуло программу стимулирования продаж электрокаров, и изменения в структуре авторынка не заставили себя ждать. Впрочем, аналитики The Wall Street Journal полагают, что спрос на «батарейные» модели обвалился не только из-за отказа от субсидий. Повлияли геополитическая напряженность и слабая экономия Германии в целом.

Продажи легковых автомобилей на ключевом европейском рынке упали на 11,7 процента: обновление машин отложили и компании, и частные клиенты. Эксперты предполагают, что в 2024 году в Европе продолжатся «ценовые войны», то есть небольшим производителям электромобилей будет непросто. В 2023 году немцы купили на 16 процентов меньше электрокаров, а в этом году этот сегмент рынка недосчитается ещё девять процентов покупателей.