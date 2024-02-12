В США взлетел спрос на безрамные пикапы Ford Maverick

Аналитик по продажам «голубого овала» Эрих Меркл заявил, что модель показывает рекордные продажи с момента дебюта в 2021 году. По итогам января Ford Maverick стал лидером в сегменте среднеразмерных пикапов, потеснив многолетний бестселлер Toyota Tacoma. Ещё очень успешен Ford Transit: сделки с коммерческими фургонами выросли на 40 процентов. В аутсайдерах внедорожники Bronco и кроссоверы Mustang Mach-E.

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Американские аналитики не склонны переоценивать успехи Ford Maverick. На результаты января оказали влияние два события. Во-первых, пикап Toyota Tacoma недавно сменил поколение, у дилеров мало запасов, ведь поставки только начались. Во-вторых, из-за забастовки UAW долго простаивал конвейер с грузовичками Ford Ranger, и клиенты вынуждены были брать более доступный легкий пикап.

Впрочем, за первый месяц 2024 года Ford реализовал 12 443 безрамных пикапа Maverick, а доля гибридных версий составила 49 процентов. Хотя бензин-электрический Maverick существенно подорожал прошлым летом, клиентов это не остановило: спрос на гибриды взлетел на 118 процентов! Абсолютным лидером продаж «голубого овала» является полноразмерный пикап F-Series: за месяц удалось продать 48 702 грузовичка.