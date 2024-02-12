В США взлетел спрос на безрамные пикапы Ford Maverick
Аналитик по продажам «голубого овала» Эрих Меркл заявил, что модель показывает рекордные продажи с момента дебюта в 2021 году. По итогам января Ford Maverick стал лидером в сегменте среднеразмерных пикапов, потеснив многолетний бестселлер Toyota Tacoma. Ещё очень успешен Ford Transit: сделки с коммерческими фургонами выросли на 40 процентов. В аутсайдерах внедорожники Bronco и кроссоверы Mustang Mach-E.
Американские аналитики не склонны переоценивать успехи Ford Maverick. На результаты января оказали влияние два события. Во-первых, пикап Toyota Tacoma недавно сменил поколение, у дилеров мало запасов, ведь поставки только начались. Во-вторых, из-за забастовки UAW долго простаивал конвейер с грузовичками Ford Ranger, и клиенты вынуждены были брать более доступный легкий пикап.
Впрочем, за первый месяц 2024 года Ford реализовал 12 443 безрамных пикапа Maverick, а доля гибридных версий составила 49 процентов. Хотя бензин-электрический Maverick существенно подорожал прошлым летом, клиентов это не остановило: спрос на гибриды взлетел на 118 процентов! Абсолютным лидером продаж «голубого овала» является полноразмерный пикап F-Series: за месяц удалось продать 48 702 грузовичка.
В течение года продажи Ford Maverick могут побить рекорд, ведь на подходе «заряженная» версия ST, которая привлечёт новых покупателей. Впрочем, часть клиентов наверняка дождётся нового рамного Ford Ranger, спрос на который просел из-за забастовки и недавней смены поколений.