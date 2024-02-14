ГИБДД предупредила водителей о ледяном дожде под Саратовом
Сегодня, 14 февраля, утром в Красноармейском районе идет ледяной дождь. Об этом предупреждает водителей УГИБДД по Саратовской области.
На территории региона также местами наблюдаются небольшие снегопады, на дорогах — гололед. Снег возможен также и в Саратове.
«Госавтоинспекция Саратовской области призывает водителей по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния до улучшения погодных условий! — подчеркнули полицейские. — Напоминаем, что в условиях гололёда необходимо быть особенно осторожными, как водителям, так и пешеходам!»