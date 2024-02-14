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ГИБДД предупредила водителей о ледяном дожде под Саратовом

Сегодня, 14 февраля, утром в Красноармейском районе идет ледяной дождь. Об этом предупреждает водителей УГИБДД по Саратовской области.

ГИБДД предупредила водителей о ледяном дожде под Саратовом
© РИА Новости

На территории региона также местами наблюдаются небольшие снегопады, на дорогах — гололед. Снег возможен также и в Саратове.

«Госавтоинспекция Саратовской области призывает водителей по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния до улучшения погодных условий! — подчеркнули полицейские. — Напоминаем, что в условиях гололёда необходимо быть особенно осторожными, как водителям, так и пешеходам!»

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ГИБДД