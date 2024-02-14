ГИБДД предупредила водителей о ледяном дожде под Саратовом

«Госавтоинспекция Саратовской области призывает водителей по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния до улучшения погодных условий! — подчеркнули полицейские. — Напоминаем, что в условиях гололёда необходимо быть особенно осторожными, как водителям, так и пешеходам!»