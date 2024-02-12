Почти половина россиян покупает автомобиль с пробегом до 1 млн рублей

Как рассказали "Российской газете" в автомобильной системе Pango Cars, в январе 2024 года россияне предпочли бренд Kia при выборе автомобилей с пробегом. На долю этой марки пришлось 12,8% от всех продаж. На втором месте с небольшим отрывом расположился южнокорейский бренд Hyundai (12,1%), на третьем - Lada (11,6%). Стоит отметить, что месяцем ранее, в декабре 2023 года, отечественная Lada занимала вторую позицию (12,3%). Топ-5 самых покупаемых авто с пробегом замыкают Renault и Nissan, их доля составляет 6% и 7% соответственно.

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Несмотря на то, что среди авто с пробегом автовладельцы в январе предпочитали Kia, самой продаваемой моделью стала Hyundai Solaris. В тройку самых популярных моделей также вошли Kia Rio и Lada Vesta.

Как и месяцем ранее, в январе самый высокий спрос на вторичном рынке был на автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей. Их количество составило чуть более трети от всего объема продаж - 31%. Четверть автолюбителей приобретали транспортное средство от 1 млн до 1,5 млн рублей (25%) и 14% - до 500 тыс. рублей. Лишь десятая часть россиян покупала авто с пробегом более чем 2 млн рублей.

В январе чаще всего автолюбители приобретали легковое транспортное средство с пробегом от 100 тыс. до 200 тыс. км (41%), от 70 тыс. до 99 тыс. км покупали 15% и от 200 тыс. до 250 тыс. - 11%.