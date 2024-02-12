Оператор аренды СИМ разработал материалы для обучения учащихся ПДД для самокатов

Один из крупнейших операторов аренды электросамокатов разработал и опубликовал материалы, с помощью которых преподаватели школ, колледжей и вузов смогут организовывать занятия по Правилам дорожного движения для этого транспорта. Проект поддержал Департамент городского транспорта Минтранса РФ.

Материалы доступны на сайте компании Whoosh. И организация уже провела лекции на основе этих материалов для студентов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тулы и Рязани с участием сотрудников ГИБДД. Материалы разработаны по образовательным стандартам - учителям или лекторам будет просто применить их на практике. Они включают методические инструкции для преподавателей, презентации и тексты для спикеров лекции, ответы на возможные вопросы, игровой квиз для закрепления знаний у школьников. А также тест, проверяющий, насколько хорошо студенты усвоили материал.

В ходе лекции учащиеся узнают о ПДД для СИМ, применении правил на практике, устройстве электросамокатов и принципах этичного вождения. Проект охватывает не только совершеннолетних, но и школьников: последние смогут применить знания на практике по достижению подходящего возраста (например, на самокатах сервисов кикшеринга - с 18 лет).

Обучать водителей частных электросамокатов даже важнее, считают в компании, ведь регулировать их скорость, в отличие от кикшеринга, должны сами пользователи. Именно поэтому сервис стремится рассказывать широкой общественности о правилах аккуратного и безопасного вождения, а также об ответственности за их нарушения, закрепленной в КоАП.

Директор по коммуникациям компании Юлия Камойлик отметила: наиболее частая причина нарушения правил движения на СИМ - банальное незнание или непонимание Правил.

- Поправки в ПДД были приняты более года назад, электросамокаты массово используются в городах, но обучение правилам пока не внедрено в систему образования, - говорит она. - Ранее обучением масштабно занимались только сервисы кикшеринга. Однако аудитория сервисов растет, частота использования электросамокатов увеличивается, поэтому важно пропорционально увеличивать аудиторию образовательных программ. Пользователям для соблюдения правил важно разбираться в их нюансах и понимать их смысл. Именно по этой причине мы составили методические материалы, по которым и мы, и преподаватели смогут обучать школьников и студентов так, чтобы они поняли правила и могли применять их на практике. Мы знаем, что коллеги из ГИБДД и профильных министерств разрабатывают обучающие материалы по Правилам для тех кто использует СИМ. Мы, как эксперты в обучении правилам вождения СИМ, уже сейчас предлагаем вариант для обучения студентов и школьников.

Также было с поправками в Правила. Наши настройки сервиса уже учитывали необходимые правила, даже когда официально они еще не было регламентированы. Благодаря этому, после принятия поправок, нам не пришлось их корректировать.

Поддержали проект и в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ректор университета Михаил Гордин рассказал, что в ВУЗе старается создать максимально комфортные и безопасные условия для передвижения от и до метро и по территории университета.

- Территория большая, и многие здания архитектурно вписаны в городскую застройку, - отметил он. - В теплое время года самый популярный транспорт у бауманцев - это электросамокаты, я и сам их использую. В рамках партнерства с Whoosh мы организовали кикшеринг СИМ с парковками у всех действующих корпусов. Микромобильность и ее безопасное обеспечение особенно важны с вводом в эксплуатацию новых корпусов кампуса, который строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты", и наш вуз, безусловно, заинтересован в обучающих материалах по Правилам для СИМ.