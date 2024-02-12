Dongfeng готовит большой кроссовер 008, который потягается с Exeed и Exlantix

Ожидается, что новый SUV будет доступен в виде гибрида или электрокара. На домашний рынок модель выйдет до конца текущего года.

© Колеса.ру

В прошлом году китайский концерн Dongfeng запустил суббренд eπ (он же Yipai), созданный специально для электрифицированных машин. Первенцем стал лифтбек eπ 007, а скоро к этой модели присоединится большой кроссовер eπ 008: снимки SUV и его основные характеристики внесли в базу минпрома КНР.

Особенности дизайна экстерьера «восьмерки» — узкие фары, которые объединены между собой светящейся секцией, оформленные в виде плашки задние фонари и выдвижные ручки дверей. Для модели предусмотрены 20- или 21-дюймовые колеса. К слову, у дорогих версий лифтбека eπ 007 безрамочные передние двери открываются вверх, как у спорткаров. Но пока неизвестно, будет ли у кроссовера какая-то своя фишка.

Длина eπ 008 равна 5002 мм, ширина – 1972 мм, высота – 1732 мм, колесная база – 3025 мм. Таким образом, по своим габаритам паркетник близок к модели Exeed Sterra ET (на экспортных рынках, включая Россию, паркетник будут продавать под маркой Exlantix).

Снимки интерьера новинки китайский сертификационный орган не опубликовал. Впрочем, внутри eπ 008, вероятно, повторит лифтбек, то есть ждем двухспицевое рулевое колесо и отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Известно, что кроссовер предложат в шестиместном исполнении.

Как и «семерка», eπ 008 будет доступен в виде последовательного гибрида или электрокара. В состав установки гибридного кросса вошел бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с., он работает в режиме генератора, и это пока все подробности. Электрическая версия в сертификате на данный момент заявлена одна – с 272-сильным мотором на задней оси. Между тем у лифтбека есть и полноприводный двухмоторный вариант, так что eπ 008 тоже наверняка получит версию 4WD.