В НАМИ создали отечественную трансмиссию для «зеленых» машин

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров посетил ФГУП НАМИ, где осмотрел несколько новых разработок. Одна из них — электромеханическая трансмиссия, созданная специально для гибридных и электрических автомобилей. По характеристиками она не уступает зарубежным аналогам, утверждается в Telegram-канале Минпромторга. Никаких подробностей при этом нет.

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На какие автомобили планируют ставить отечественную коробку передач разработки НАМИ, тоже пока неясно.

Помимо нее, Мантурову продемонстрировали обновленный опытный образец водородомобиля NAMI Hydrogen. Первый прототип, построенный на базе седана Aurus Senat, показали еще в 2021 году.

Aurus

По данным СМИ, у более поздних образцов запас хода составил 600 километров, а время разгона с места до «сотни» — четыре секунды. Для сравнения, обычный Aurus с гибридной установкой достигает скорости в 100 километров в час за шесть секунд. Что конкретно изменено в новом прототипе, тоже не сообщается.

Наконец, вице-премьер осмотрел образцы локализованных деталей, которые должны составить российскую базу автокомпонентов. Отмечается, что разработки уже передают отечественным предприятиям.