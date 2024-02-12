Стало известно о планах властей ограничить «серый» завоз иномарок в Россию

Согласно документу, государствам — участникам ЕАЭС предлагается создать до 1 апреля 2024 года «единый процесс управления рисками» и «единые профили рисков для всех таможенных служб». RT на русском

Как сообщает «Автостат», к апрелю 2023-го доля новых автомобилей, импортированных в Россию из Казахстана, составляла 12,6 процента, из Белоруссии — 3,8 процента, Киргизии — 3,4 процента, Армении — 3 процента. Подержанные автомобили также чаще ввозились из Армении (18,8 процента), Белоруссии (12,5 процента) и Киргизии (2,7 процента). При этом 70 процентов ввозимых в Россию электрокаров были растаможены в Киргизии, Белоруссии и Казахстане. Lenta.ru