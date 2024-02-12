Электромод Electrogenic на базе Rolls-Royce Phantom II для звезды «Игры престолов»

Британская компания Electrogenic из городка Кидлингтон (графство Оксфордшир) представила выдающийся по своим эстетическим качествам электромод на базе Rolls-Royce Phantom II 1929 года выпуска, его сделали для голливудского киноактёра Джейсона Момоа. Производство электромода заняло полтора года и потребовало неординарных технических решений, уникальной машине посвящены несколько эпизодов в документальном сериале On The Roam с Джейсоном Момоа в роли ведущего.

Нашим постоянным читателям компания Electrogenic знакома по электромоду на базе классического Citroen DS. Electrogenic делает также мелкосерийные электромоды на базе классических Porsche 911, Mini, Land Rover Defender и Jaguar E-Type, а электрифицированный Rolls-Royce Phantom II относится к штучным и наиболее дорогим проектам из-за своей технической сложности и редкости исходной модели.

Колеса.ру

Важное замечание: учитывая историческую ценность оригинального Rolls-Royce Phantom II 1929 года выпуска, специалисты Electrogenic электрифицировали его так, чтобы сохранилась возможность обратной конверсии, то есть возвращения к оригинальной конструкции. Ни одна оригинальная деталь не выкинута и не порезана, всё, что нужно было снять для конверсии, аккуратно откручено, демонтировано и бережно упаковано для хранения.

Колеса.ру

Принципиальное нежелание резать и разрушать оригинальную конструкцию машины потребовало от специалистов Electrogenic изрядной смекалки. С завода Rolls-Royce Phantom II оснащён 7,7-литровым рядным 6-цилиндровым мотором мощностью около 50 л.с., на который завязана система смазки шасси и тормозного привода. Чтобы всё это работало как надо без ДВС, пришлось сооружать отдельный масляный насос с приводом от электромотора. В тормозной системе пришлось менять расположение тросовых тяг и рычагов. Вдобавок тормозная система дополнена новым гидравлическим усилителем и её работа согласована с функцией рекуперативного торможения электромотора (доступны два уровня рекуперации — стандартный и максимальный для езды на крутых спусках).

Аккумуляторная батарея заняла место ДВС под длиннющим капотом и упакована в художественно оформленный алюминиевый кожух, за ней между лонжеронами рамы установлен электромотор с максимальной отдачей в 150 кВт (204 л.с.) и 310 Нм, он работает в паре с одноступенчатым редуктором. Водителю доступны три ездовых режима — стандартный Drive, экономичный Eco и динамичный Sport. Запас хода на одной зарядке составляет около 240 км.

Оригинальный дизайн интерьера Rolls-Royce Phantom II полностью сохранён и доведён до идеального состояния, но пришлось изменить подложки и назначения некоторых приборов: например, топливомер теперь показывает уровень заряда батареи, а место амперметра занял указатель потребляемой при разгонах и получаемой при торможениях мощности. Кроме того, в салоне проведена скрытая установка современной высококлассной аудиосистемы с сабвуфером, подключаться к ней надо через Bluetooth.

Во сколько обошлась конверсия, Electrogenic не сообщает, но ясно, что речь идёт о шестизначной сумме в долларах, которую Джейсон Момоа, очевидно, легко может себе позволить. Любители интеллектуального кино вряд ли знают этого актёра, но а развлекательном жанре он настоящая звезда: снимался в сериале «Игра престолов», в блокбастерах «Конан-варвар», «Аквамен», «Форсаж 10», «Форсаж 11», «Дюна» и десятках других фильмов.

Колеса.ру