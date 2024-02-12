Назван средний размер автомобилей сегодня

Недавно в Париже решили запретить большим автомобилям парковаться на улицах города из-за того, что они занимают слишком много места. Действительно, по продажам кроссоверы обошли автомобили с любым другим типом кузова. Они не только тяжелее, но и больше, из-за чего порой занимают слишком места на дорогах и парковках. Но, по сути, владельцы кроссоверов возят воздух.

Согласно данным JATO за 2003 год, средняя длина легковых автомобилей в США составляла 196,5 дюйма (499,11 см). Для сравнения, это длина бизес-седана, такого как Mercedes-Benz E-класса. Средняя ширина в том году составляла 73,4 дюйма (186,44 см).

В 2013 году средняя длина выросла до 203,1 дюйма (515,87 см), а ширина – до 75,9 дюйма (192,79 см).

В прошлом году средняя длина легковых автомобилей в США достигла 206,4 дюйма (524,26 см), а средняя ширина – 77,1 дюйма (195,83 см). Это уже представительский Mercedes-Benz S-класса.

Европа традиционно покупает автомобили небольшого размера. Там тесные улицы и большой автомобиль – это неудобно. Но кроссоверы повлияли и на это.

В 2003 году средняя длина легкового автомобиля составляла 431,29 см, а средняя ширина – 173,48 см. Это сопоставимо с габаритами нового Volkswagen Golf. В 2013 году длина увеличилась до 441,96 см, а ширина – до 179,58 см.

В прошлом году автомобили в Европе раздулись, в среднем, до 453,39 см в длину и 184,15 см в ширину.