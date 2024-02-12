Aurus займется выпуском самолетов

В России приступят к выпуску самолета под маркой Aurus
В России готовятся к выпуску нового бизнес-джета под российской премиум-маркой Aurus. При его создании за основу возьмут ближнемагистральный самолет Ту-324, передает «Бизнес-Онлайн».
Двухдвигательный Ту-324 разработали в 90-е годы специально под программу конверсии Казанского авиационного завода. Проект потребовал вложений в 100 млн долларов, говорится в публикации. Подчеркивается, что закончить работу не удалось из-за нехватки средств.
Отмечается, что проект Ту-324 до стадии серийного производства дофинансирует «Газпром» из собственных средств — через дочернюю фирму «ГазпромТех».
Длина базового Ту-324 составляла 25,5 м. Также самолету дали стреловидную схему крыльев, Т-образное оперение и заднее расположение двигателей.
Ранее посол России в Малайзии Наиль Латыпов заявил, что новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар заинтересовался покупкой машины Aurus. Латыпов также сообщил о готовности посольства РФ найти возможность поставить автомобиль бренда «прямо в гараж» султана.