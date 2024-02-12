Aurus займется выпуском самолетов

В России готовятся к выпуску нового бизнес-джета под российской премиум-маркой Aurus. При его создании за основу возьмут ближнемагистральный самолет Ту-324, передает «Бизнес-Онлайн».

Двухдвигательный Ту-324 разработали в 90-е годы специально под программу конверсии Казанского авиационного завода. Проект потребовал вложений в 100 млн долларов, говорится в публикации. Подчеркивается, что закончить работу не удалось из-за нехватки средств.

Отмечается, что проект Ту-324 до стадии серийного производства дофинансирует «Газпром» из собственных средств — через дочернюю фирму «ГазпромТех».

Длина базового Ту-324 составляла 25,5 м. Также самолету дали стреловидную схему крыльев, Т-образное оперение и заднее расположение двигателей.