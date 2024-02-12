Машины Lada планируют производить в Эфиопии

Посол России в Эфиопии Евгений Терехин заявил, что в африканской стране ожидают начала сборки машин Lada. Соответствующей информацией он поделился с РИА Новости.

Терехин подчеркнул, что паузы в проекте по созданию там машин данного бренда нет. Он обратил внимание на наличие у местных граждан интереса к покупке российской техники.

Посол отметил, что автомобили Lada хорошо известны в Эфиопии и до сих пор составляют значительную долю местного таксопарка. Он напомнил о том, что поставлять в страну их начали еще в 1970-е годы.

«Автомобили доказали свою надежность и неприхотливость, в связи с чем со стороны эфиопского потребителя и сейчас есть интерес к приобретению машин этой марки», — указал Терехин.

По его словам, Lada Export и Ethio Engineering Group еще в прошлом году договорились об изучении экономических и технических возможностей организации сборки.