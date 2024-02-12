Mercedes-Benz обвиняет компанию BMW в жадности из-за платных опций

Mercedes выступает против политики BMW по взиманию платы за подписку на основные функции автомобиля, хотя сама Mercedes также предлагает платные услуги. Подписки стали новым способом для автопроизводителей увеличить свой доход, предлагая дополнительные функции после продажи машины. Эта практика, изначально распространенная в сегменте премиум-автомобилей, теперь применяется и в более широком масштабе, напоминая систему покупки дополнительного контента для видеоигр.

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Mercedes критикует BMW за платный подогрев сидений, подчеркивая свое стремление обеспечить клиентам роскошный опыт без скрытых платежей. Магнус Остберг, ответственный за программное обеспечение в Mercedes, в интервью Top Gear осудил подход BMW, заявив, что хотя Mercedes и предлагает подписные услуги, они стараются не обременять клиентов неожиданными расходами, пишет SPEEDME.RU. В 2022 году BMW стала объектом критики за введение подписки на подогрев сидений, что вызвало отрицательную реакцию из-за блокировки уже установленного оборудования. В ответ на негативную реакцию BMW отказалась от этой модели монетизации, хотя продолжает предлагать другие платные функции.