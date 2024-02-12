Lynk&Co готовит новую модель для Европы: первые фотографии

Фотографии закамуфлированного прототипа публикует китайский портал AutoHome: на снимках запечатлен компактный вседорожник с покатой крышей, который, как утверждается, приводит в движение электрическая силовая установка. По предварительным данным, в основе кроссовера лежит платформа SEA2, та же, на которой построены Volvo EX30, Zeekr X и новые электрокары Smart.

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Шпионы сфотографировали новинку снаружи и внутри. Судя по виду экстерьера, прототип еще далек от серии — на это указывает временные фары, которые можно рассмотреть сквозь камуфляж. В салоне — усеченное снизу рулевое колесо, цифровая панель приборов и отдельно стоящий прямоугольный тачскрин мультимедийной системы. Двери, по всей видимости, открываются с кнопки, а за переключение передач отвечает рычажок на рулевой колонке. Также можно увидеть сразу две беспроводные зарядки для смартфонов. В целом оформление интерьера напоминает соплатформенный Zeekr X.

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

CarNewsChina в свою очередь пишет, что электрокары на архитектуре SEA2 могут быть оснащены одним либо двумя электромоторами и батареей емкостью 66 киловатт-часов. Больше подробностей о Lynk&Co 02 ждут уже в этом году, более того, модель может дебютировать уже на Пекинском автосалоне в апреле.