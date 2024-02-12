На сайте АвтоВАЗа возникли проблемы с загрузкой

Официальный сайт «АвтоВАЗа» с утра 12 февраля работает с перебоями, у пользователей наблюдаются проблемы с загрузкой страниц. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

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В частности, страницы моделей автомобилей и конфигуратор, позволяющий выбрать необходимую комплектацию, на сайте Lada загружаются в течение длительного времени. По состоянию на 14:15 мск на загрузку главной страницы lada.ru уходило порядка двух минут.