Главный дизайнер BMW рассекретил суперкар I16, который не пошел в серию

BMW I16 должен был стать серийной версией концепта BMW Vision M Next образца 2019 года, но в разгар пандемии COVID-19 работа над этим проектом была остановлена.

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Летом 2019 года компания BMW представила концепт Vision M Next, который в теории мог стать новым спортивным флагманом марки после ухода на пенсию BMW i8, но ещё до премьеры концепта глава BMW M GmbH Маркус Флаш заявил, что никакого нового гибридного суперкара не будет — мол, слишком дорого, хлопотно и вообще сейчас не до того.

BMW i8 был снят с производства в 2020 году, преемника у него так и не появилось. Вместо нового суперкара подразделение BMW M подарило миру кроссовер BMW XM — громоздкий тяжёлый и дорогой сундук с весьма специфическим дизайном. Именно XM стал второй собственной моделью подразделения BMW M после изящного среднемоторного купе М1, что выпускалось с 1978 по 1981 год, хотя разработка над новым суперкаром, как на днях заявил главный дизайнер BMW Домагой Дукеч, всё-таки велась.

Колеса.ру

По словам Дукеча, представленный на картинках прототип BMW I16 (да, именно так, в названии используется заглавная I, а не строчная i) был разработан всего за 12 месяцев после дебюта концепта BMW Vision M Next. Стилистическое сходство между BMW Vision M Next и BMW I16 очевидно, но и «уши» BMW i8 видны невооружённым глазом. По сути, BMW I16 — это результат глубокой модернизации BMW i8: у этих машин общая силовая структура кузова и принципиальная компоновка, но BMW I16 должен был выглядеть свежее, быть мощнее и быстрее.

По слухам, на BMW I16 планировалось установить 2,0-литровый бензиновый турбомотор вместо стандартной для BMW i8 1,5-литровой бензиновой «турботройки» и более мощные электромоторы, чтобы в итоге максимальная отдача силовой установки увеличилась с 374 до примерно 600 л.с., запас хода на электротяге должен был вырасти с 55 до примерно 100 км. Увы, в 2020 году работа над BMW I16 была в приказном порядке остановлена, так как тогда мир и автомобильные компании находились в шоке от навалившейся пандемии COVID-19, не знали, когда и чем она закончится, и безжалостно избавлялись от неприоритетных проектов, готовясь достаточно долго находится в режиме выживания.