Daihatsu возобновит производство автомобилей в Японии

Дочерняя компания Toyota — японская Daihatsu — решила частично возобновить производство в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Производство приостановили в связи со скандалом: при проведении краш-тестов обнаружились нарушения.

Возможность возобновить производство ряда автомобилей появилась после получения разрешения от регулятора. Он провел необходимые процедуры.

Отмечается, что в префектуре Киото предприятие уже начало работу. Там осуществляется сборка коммерческих универсалов Probox и Familia Van. Также издание узнало о возобновлении производителем поставок в Малайзию и Индонезию.

В конце прошлого года Daihatsu обвинили в фальсификации данных краш-тестов и других нарушениях, которые влияют на безопасность эксплуатации автомобилей. В общей сложности было найдено свыше 150 нарушений, охватывающих десятки моделей, которые продаются в том числе под брендом Toyota.

В итоге поставки в Японии и в другие страны всех авто Daihatsu приостановили. Это касалось, в частности, моделей Probox, Town Ace, Roomy, Pixis.