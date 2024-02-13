Удлинённая кабина на 8 мест превратила тягач Scania T113 в автобус

В середине прошлого года на аукционе в Дании продавали очень необычный тягач Scania T113 с огромной удлиненной кабиной. За него просили 26 тысяч евро, или около 2,6 млн рублей по текущему обменному курсу.

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Его уникальная удлинённая кабина имела три двери и могла вместить до 8 человек.

Этот Scania 113H вышел из ворот завода в 1991 году в виде обычного седельного тягача с кабиной со спальным отсеком.

Carakoom

Его приобрела шведская транспортная компания ASG, которая помимо традиционных перевозок также предоставляла услуги экспресс-доставки. Именно этот факт тесно связан с удлинённой кабиной: сейчас объясним.

В 1990-х годах законодательство страны ограничивало максимальную скорость грузовиков до 70 км/ч, тогда как автобусы могли достигать скорости до 90 км/ч.

Именно тогда людям в ASG пришла в голову блестящая идея взять грузовик, увеличить его длину, добавить больше сидений, таким образом превратив его в... автобус.

Carakoom

План удался: грузовик был классифицирован как автобус и теперь мог перемещаться по дорогам с максимальной скоростью 90 км/ч.

Конструкторам также пришлось пойти на ещё одно ухищрение: полуприцеп лишился возможности отсоединения. Он должен был быть постоянно прикреплён к седельному тягачу, как если бы это был сочлененный автобус.

В начале 1990-х годов компания ASG эксплуатировала шесть таких грузовиков, перевозя важные грузы по скоростным автомагистралям, всегда используя правую полосу движения.

Carakoom

Carakoom

А чтобы увеличить прибыль, эти грузовики также возили пассажиров. Да, компания даже продавала билеты на регулярные рейсы!

В последующие годы Швеция увеличила скорость грузовиков до 80 или 90 км/ч, в зависимости от типа дороги и транспортного средства, и тогда эта идея ASG больше была не нужна. Вскоре компанию ASG поглотила немецкая DHL.

К сожалению, мы не нашли информации о нынешнем местонахождении экземпляра, выставленного на аукционе в прошлом году, а также о том, сохранились ли остальные 5 тягачей.