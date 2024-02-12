Конкурент «Весты»: в России замечен новый бюджетный автомобиль Jetta VA3

В России сегмент бюджетных автомобилей пополнил новый китайский седан Jetta VA3. Об этом рассказывает издание «Автоновости дня».

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Согласно информации, новые модели Jetta VA3 оснащаются 1,5-литровым мотором, который выдает мощность 112 л. с. Такой двигатель сочетается с классическим шестискоростным автоматом Aisin.

Сообщается, что китайский автомобиль представлен на российском рынке в разных комплектациях. Так, в базовой версии VA3 можно найти:

ЭУР;бортовой компьютер и штатную мультимедийную систему;тканевую обивку салона;розетку на 12 вольт;центральный замок;кондиционер;передние и задние электроподъемники стекол;обогрев и электропривод зеркал;иммобилайзер;водительскую и пассажирскую подушки безопасности;систему помощи при подъеме в гору.

В комплектациях подороже оснащение китайского автомобиля чуть разнообразнее. Там есть:

датчики света, дождя и давления в шинах; боковые подушки и шторки безопасности;круиз- и климат-контроль;задний парктроник;кожаная обивка салона и руля;люк;передний подлокотник; современная медиасистема, поддерживающая голосовое управление.