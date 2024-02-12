Конкурент «Весты»: в России замечен новый бюджетный автомобиль Jetta VA3

Конкурент «Весты»: в России появился новый бюджетный автомобиль
В России сегмент бюджетных автомобилей пополнил новый китайский седан Jetta VA3. Об этом рассказывает издание «Автоновости дня».
Согласно информации, новые модели Jetta VA3 оснащаются 1,5-литровым мотором, который выдает мощность 112 л. с. Такой двигатель сочетается с классическим шестискоростным автоматом Aisin.
Сообщается, что китайский автомобиль представлен на российском рынке в разных комплектациях. Так, в базовой версии VA3 можно найти:
ЭУР;бортовой компьютер и штатную мультимедийную систему;тканевую обивку салона;розетку на 12 вольт;центральный замок;кондиционер;передние и задние электроподъемники стекол;обогрев и электропривод зеркал;иммобилайзер;водительскую и пассажирскую подушки безопасности;систему помощи при подъеме в гору.
В комплектациях подороже оснащение китайского автомобиля чуть разнообразнее. Там есть:
датчики света, дождя и давления в шинах; боковые подушки и шторки безопасности;круиз- и климат-контроль;задний парктроник;кожаная обивка салона и руля;люк;передний подлокотник; современная медиасистема, поддерживающая голосовое управление.
Известно, что стоимость Jetta VA3 на российском рынке составляет от 1,8 до 2 млн рублей. Таким образом, китайская машина является хорошей альтернативой популярным бюджетным авто:
LADA Vesta; Hyundai Solaris; Volkswagen Polo и другим.