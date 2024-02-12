Эксперты назвали 10 самых надежных двигателей BMW в истории

Эксперты портала HotCars выяснили, какие двигатели производства BMW оказались самыми надежными. Список из 10 моторов возглавила знаменитая дизельная рядная «шестерка» M57 в версиях объемом 2,5 и 3,0 литра с мощностью от 148 до 282 л.с.

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Лидер рейтинга выпускался немецким концерном с 1998 по 2013 год. Его устанавливали в автомобили BMW 3-Series, 5-Series, 6-Series, 7-Series, X3, X5 и X6, а также в Opel Omega B и Land Rover Range Rover.

Второе место заняла рядная «турбочетверка» B48 объемом от 1,6 до 2 литров с мощностью от 154 до 302 л.с. Мотор выпускается с 2014 года и по настоящее время. Его устанавливают на модели BMW 1-Series, 2-Series, 3-Series, 4-Series, 5-Series, 6-Series, 7-Series, X1, X2, X3, X4 и Z4. Задействовать двигатель успели и другие производители — встретить B48 можно под капотом Toyota Supra, MINI Cooper S, JCW, Clubman и Countryman.

Третье место занимает рядная «шестерка» B58 объемом 3,0-литра и мощностью от 322 до 382 л.с. Выпускаемый с 2015 года мотор устанавливают на BMW 3-Series, 4-Series, 5-Series, 6-Series, 7-Series, 8-Series, M1, M2, M3, X3, X4, X5, X6, X7, Z4 и Toyota Supra.