В Петербурге заметили самого вежливого сотрудника ГИБДД
В интернете появилось видео передвижения сотрудника ГИБДД на автомобиле по большой пробке в Санкт-Петербурге. Гаишник вежливо обращается по громкоговорителю к другим участникам движения. Внимание на ролик обратила «Российская газета».
Сотрудник полиции непривычно вежливо просит автомобилистов пропустить сопровождаемый его машиной автомобиль.
«Водители, можно я вас чуть-чуть побеспокою. Чуть-чуть правее возьмите, пожалуйста. Отлично, спасибо», – говорит сотрудник ГИБДД.
При этом он неоднократно использует слова «пожалуйста», «спасибо», «благодарю» и словосочетание «будьте добры».
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что число дорожных камер в России в 2023 году достигло почти 30 тыс. штук, при этом количество выписанных с их помощью штрафов выросло до 220 млн.