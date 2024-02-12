В Петербурге заметили самого вежливого сотрудника ГИБДД

В интернете появилось видео передвижения сотрудника ГИБДД на автомобиле по большой пробке в Санкт-Петербурге. Гаишник вежливо обращается по громкоговорителю к другим участникам движения. Внимание на ролик обратила «Российская газета».

Сотрудник полиции непривычно вежливо просит автомобилистов пропустить сопровождаемый его машиной автомобиль.

«Водители, можно я вас чуть-чуть побеспокою. Чуть-чуть правее возьмите, пожалуйста. Отлично, спасибо», – говорит сотрудник ГИБДД.

При этом он неоднократно использует слова «пожалуйста», «спасибо», «благодарю» и словосочетание «будьте добры».