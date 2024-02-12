Юбилейный хот-хэтч Abarth украсили скорпионом во всю крышу

Исполнение 75° Anniversario посвящено 75-летнему юбилею марки и выйдет в количестве 1398 штук. Основное отличия от обычных Abarth 695 — декор, в том числе огромный скорпион во всю крышу, которого нет ни у какой другой машины. Ну а двигатель тут стандартный: турбированный 1.4 T-Jet мощностью 180 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента.

В этом году марке Abarth исполняется 75 лет, и к этому событию приурочен выпуск лимитированного Abarth 695 75° Anniversario. Хэтчбек заявлен в количестве 1398 штук, что соответствует объему его двигателям в кубических сантиметрах. Машине достанутся золоченые логотипы, наклейки в виде скрещенных поршней, 17-дюймовые колеса в тон и тормоза Brembo с перфорированными дисками. Но всё же главным украшение, впервые в истории Abarth, окажется скорпион на крыше — тоже золотой.

Abarth

Abarth

Abarth

В салоне 695 75° Anniversario найдутся кресла Sabelt с каркасом из углепластика, обтянутая черной алькантарой передняя панель и мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем. Стандартное оснащение хэтчбека включает поддержку Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистему Beats Audio, навигацию и доступ к сервисам Mopar Connect, среди которых помощь на дороге, отслеживание местоположения, удаленная диагностика и планировщик маршрутов.

Abarth

Abarth

Abarth