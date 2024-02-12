Дизельный BAIC BJ40 появится в России весной, а новая модель BJ60 - летом

Внедорожник BAIC BJ40, который продается в России с лета прошлого года, получит версию с дизельный двигателем, продажи начнутся уже весной. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе китайского бренда.

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При этом там не стали раскрывать подробности, отметив лишь, что стоит подождать релиза, который будет разослан в скором времени. В то же время в BAIC добавили, что еще один внедорожник - BJ60 - стартует на российском рынке летом.

Ожидается, что BAIC BJ40 получит двухлитровый турбодизель мощностью 163 лошадиные силы (380 Нм), автоматическую коробку и полный провод.

Сейчас модель предлагается в нашей стране с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 225 л.с., 8-ступенчатой гидромеханической автоматической КП ZF и подключаемым полным приводом (постоянный привод на заднюю ось + жестко подключаемый "перед"), есть понижающий ряд. Дорожный просвет машины - 210 мм. Передняя подвеска независимая пружинная, задняя - зависимая пружинная, с неразрезным мостом

BAIC BJ40 выпускается на калининградском "Автоторе".

Что касается BJ60, то внедорожник в ноябре 2023 года получил новый дизайн передней части. Пять секций решетки радиатора сохранены, так как это фирменный отличительный признак, но их сделали в виде светодиодных полосок, которые пришли на смену U-образным секциям. Массивности передней части добавляет вертикальный элемент дневных ходовых огней. Также редизайну подверглись задние фонари и бампер.

Новый стиль слегка сказался на габаритной длине внедорожника Bejing BJ60. Длина увеличилась на 20 мм до 5040 мм, ширина и высота остались такими же: 1955 и 1925 мм. Размер колесной базы - 2820 мм.