Рамный, электрический, индийский: каким будет новый внедорожник Mahindra

В Индии разрабатывают электрический рамный внедорожник. В статусе концепта новинка, получившая название Mahindra Thar.e, дебютировала в августе 2023 года, а теперь на подходе ее серийная версия. Издание Rushline публикует рендер будущего электромобиля от независимого художника, который взял за основу патентные изображения. Ожидается, что «товарный» Thar.e утратит угловатость прошлогоднего концепта, но при этом сохранит оригинальный дизайн, дистанцируясь тем самым от американского Jeep.

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Отличий от прошлогоднего концепта действительно много. У серийного внедорожника более классический кузов, лишенный угловатости и резких граней, стандартные «лопухи» наружных зеркал вместо камер, иначе выполнены задние стойки и другая линия остекления. В целом у электрического Thar.e самобытный дизайн с заглушкой на месте радиаторной решетки, петлями на дверях и оригинальной оптикой, выполненной в виде квадрата с пятью световыми элементами.

Mahindra

Для Thar.e заявлены двухмоторная установка, полный привод и дорожный просвет на уровне 300 миллиметров. У внедорожника будет рамная конструкция, а в основу ляжет платформа-скейтборд INGLO (India Global), разработанная специально для электромобилей. По неофициальным данным, электромоторы индийская компания позаимствует у Volkswagen: тот, который установлен на передней оси, будет развивать 109 лошадиных сил, а на задней — 286 сил.

Электромобили на платформе INGLO будут использовать литий-железо-фосфатные 60- и 80-киловаттные батареи, которые обеспечат запас хода на уровне 435–450 километров по циклу WLTP.