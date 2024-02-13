Несмотря на рост продаж Ford Focus в Европе, его всё равно снимут с производства

Завод Ford в немецком городе Зарлуи прекратит сборку Фокусов четвёртого поколения в конце осени 2025 года, преемника у него не будет, будущее завода по-прежнему остаётся туманным.

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Летом 2022 года мы уже сообщали, что Ford Focus покинет европейский рынок в 2025 году. Теперь стала известна конкретная дата прекращения производства — 30 ноября 2025 года, её сообщил немецкий профсоюз IG Metall, на попечении которого находятся в том числе сотрудники завода Ford в Зарлуи. Кроме Фокуса в кузовах хэтчбек и универсал этот завод сегодня больше ничего не выпускает.

Работающий с 1966 года завод в Зарлуи сегодня оказался не нужен Форду в связи с оптимизацией модельной линейки в Европе и намерением к 2030 году полностью переключиться на электромобили на старосветском рынке. Центрами электрификации легковой линейки Ford of Europe стали заводы в Кёльне (Германия) и Валенсии (Испания), а завод в Зарлуи в этом смысле оказался не у дел, с 2022 года Ford ищет на него покупателя.

Опыт других компаний показывает, что продать старые автозаводы в Европе становится всё сложнее — проще строить новые. В прошлом году европейские деловые СМИ сообщали, что на завод в Зарлуи претендуют более десяти потенциальных покупателей, но сделку так никто и не заключил. Китайская компания BYD, находившаяся в числе претендентов, в итоге решила строить собственный европейский завод с нуля в Венгрии.

Профсоюз IG Metall не может за Ford решить, чем загрузить завод в Зарлуи и что вообще с этим заводом делать после 2025 года, поэтому на прошлой неделе согласился на увольнение 3500 человек из действующего штата в 4500 человек. Увольнения начнутся после завершения производства Фокуса и будут щедро оплачены компанией, при этом Ford оставит в штате примерно 1000 рабочих в Зарлуи с обещанием не увольнять их принудительно аж до 2032 года.

Что будет делать завод в Зарлуи в период с 2026 по 2032 год, неизвестно — Ford никаких официальных заявлений по этому поводу пока не делал. Ford сейчас пересматривает свою электромобильную стратегию и разрабатывает новую модульную платформу для массовых и относительно доступных электромобилей — возможно, завод в Зарлуи приберегут для них. Продажа завода тоже остаётся в списке опций, просто пока нет подходящего покупателя.

В теории есть ещё и третье решение — продолжать гнать Focus и получать с него прибыль, просто такое решение вряд ли будет реализовано из-за особенностей долгосрочного планирования в старых и больших компаниях, какой, без сомнения, является Ford. Приговор Фокусу был подписан, глядя на его загибающуюся кривую продаж, теперь переигрывать поздно.

Колеса.ру

Между тем в прошлом году Focus внезапно пошёл в гору: по данным немецкого аналитического агентства Dataforce, его продажи в Европе составили 100 666 шт., что на 27,6% больше продаж в 2022 году. Для сравнения скажем, что VW Golf в прошлом году разошёлся в Европе тиражом 184 279 шт. (+3,9%), Skoda Octavia — 161 784 шт. (+43,5%), Toyota Corolla — 132 451 шт. (+2%), Peugeot 308 — 93 070 шт. (+4,8%).