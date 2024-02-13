На аукционе продадут военный Humvee с гусеницами вместо колёс

Оригинальный AM General Humvee был известен своей надёжностью и проходимостью, о чем свидетельствует выдающаяся военная карьера. Этот конкретный экземпляр при определенных обстоятельствах еще более эффективен благодаря ряду модификаций, включающих гусеницы вместо колёс.

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С удаленными крыльями и добавлением гусениц внедорожник выглядит впечатляюще. Однако частые зрители The Grand Tour, возможно, помнят, что замена колес на гусеницы могут не всегда давать какое-то преимущество.

Помимо танковых гусеничных колес и комплекта для преодоления брода в виде высокой выхлопной трубы, у этого конкретного Humvee также были удалены двери, а на крыше установлена башня. Под капотом находится 6,5-литровый дизельный двигатель V8, соединенный с трехступенчатой автоматической коробкой передач.