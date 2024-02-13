На аукционе продадут военный Humvee с гусеницами вместо колёс
Оригинальный AM General Humvee был известен своей надёжностью и проходимостью, о чем свидетельствует выдающаяся военная карьера. Этот конкретный экземпляр при определенных обстоятельствах еще более эффективен благодаря ряду модификаций, включающих гусеницы вместо колёс.
С удаленными крыльями и добавлением гусениц внедорожник выглядит впечатляюще. Однако частые зрители The Grand Tour, возможно, помнят, что замена колес на гусеницы могут не всегда давать какое-то преимущество.
Помимо танковых гусеничных колес и комплекта для преодоления брода в виде высокой выхлопной трубы, у этого конкретного Humvee также были удалены двери, а на крыше установлена башня. Под капотом находится 6,5-литровый дизельный двигатель V8, соединенный с трехступенчатой автоматической коробкой передач.
Необычный гусеничный Humvee выставили на продажу на аукцион Mecum в Хьюстоне 2024 года, который пройдёт с 4 по 6 апреля. Стартовая цена на данный момент неизвестна.