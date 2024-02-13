Обновлённая Skoda Octavia показалась живьём без камуфляжа

Презентация модернизированного семейства состоится позже на этой неделе. Предполагается, что пятидверки по-прежнему будут доступны с бензиновыми и дизельными моторами, останется и полноценный гибрид.

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Дизайн-скетчи рестайлинговых лифтбека и универсала Skoda Octavia распространили неделю назад, а теперь опубликован финальный видеотизер: в нем запечатлены «живые» машины, причем без лоскутка камуфляжа. Онлайн-премьеру проведут 14 февраля. Напомним, что в нынешнем четвертом поколении Октавия пребывает с 2019 года, она остается глобальным бестселлером бренда: в 2023-м по всему миру продали около 191 900 экземпляров (+36%).

В фарах появились дополнительные секции дневных ходовых огней, их сделали в виде скошенных полосок. Кроме того, Skoda Octavia получила новые бамперы и иную радиаторную решетку, а в задних фонарях заменили диодную начинку. Ну и еще была расширена палитра цветов кузова – в частности, на тизерных кадрах видна оранжевая машина. Как и прежде, клиентам также предложат «подогретую» версию Sportline и «горячий» вариант RS с более спортивным обликом.

Интерьер так и не засветили. Впрочем, несложно догадаться, что внутри установили новую мультимедийную систему – Октавии наверняка достались увеличенные экраны. Еще могли заменить виртуальную приборку и блок управления «климатом», плюс модели обещаны улучшенные системы безопасности.

По предварительным данным, Skoda Octavia сохранила бензиновые турботройку 1.0 STI и турбочетверки 1.5 TSI и 2.0 TSI, а также турбодизель 2.0 TDI. При этом не исключено, что у бестселлера Шкоды появился мягкогибридный довесок. Разумеется, полноценный подзаряжаемый гибрид iV остался в строю – как и другие модели концерна Volkswagen, такая модификация должна перейти с турбомотора 1.4 TSI на 1.5 TSI.