Дорожный конфликт в Подмосковье закончился дракой со стрельбой

По информации издания, ЧП произошло в Подольске после того, как два водителя не поделили дорогу. Водитель такси решил, что иномарка намеренно подрезала его, и учинил скандал. Дело закончилось дракой. На помощь таксисту подоспели знакомые из находившегося неподалеку ночного клуба. В итоге водителя иномарки избили и ранили из травматического пистолета.