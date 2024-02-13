Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электромобилей

Британская некоммерческая организация Green Alliance, активно лоббирующая «зелёную» повестку в целом и электрификацию автомобильного транспорта в частности, пожаловалась на известного актёра Роуэна Аткинсона в Палату Лордов (верхняя палата парламента Великобритании): его посвящённая электромобилям колонка в газете The Guardian названа вредительством, так как вводит людей в заблуждение и побуждает их отказываться от покупки «электричек».

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Статья Роуэна Аткинсона в The Guardian вышла летом прошлого года, Kolesa.ru давали её перевод на русский язык, так что здесь подробно пересказывать содержание не будем, но вкратце скажем, что легендарный «мистер Бин» скептически относится к агрессивному навязыванию электромобилей и считает, что куда более реальную пользу транспортной экологии могут принести водород и синтетическое топливо.

Аткинсон имеет высшее техническое образование и является страстным автолюбителем, поэтому его мнение по поводу электромобилей особенно интересно. Статья актёра в The Guardian вызвала большой общественный резонанс и критику со стороны сторонников идеи о том, что антропогенные выбросы CO2 и парниковый эффект являются главным злом на Земле, с которым все обязаны бороться. The Guardian, видя, какой поднялся шум, оперативно дала статью «правильного эксперта», а именно Саймона Эванса из финансируемого Европейским климатическим фондом интернет-ресурса Carbon Brief, он в пух и прах разнёс тезисы Аткинсона, однако этого оказалось мало.

На прошлой неделе представитель Green Alliance принёс в Палату Лордов на заседание комитета по окружающей среде и изменению климата доклад, в котором перечислены причины замедления спроса на электромобили в Великобритании. Одной из причин была названа «разрушительная» статья Роуэна Аткинсона в The Guardian, подрывающая доверие к электромобилям и мешающая реализовывать правительственный план «озеленения» автомобильного транспорта. К счастью, имя Аткинсона не было включено в официальный отчёт комитета, что говорит о благоразумии лордов, но факт доноса, что называется, налицо. Актёр, просто публично высказавший свое мнение, является по мнению эко-активистов вредителем.

От себя заметим, что зафиксированное в прошлом году замедление спроса на электромобили — глобальный тренд, к которому Роуэн Аткинсон, конечно, никакого отношения не имеет, просто мир пока не готов полностью пересесть на электромобили, а электромобили пока не могут полностью заменить автомобили с ДВС. В той же Великобритании во властных кругах в прошлом году начались дискуссии по поводу целесообразности полного запрета продаж новых автомобилей с ДВС в 2035 году, но пока что намеченный план реализуется.