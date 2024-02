Роуэна Аткинсона обвинили в замедлении продаж электромобилей

Британская некоммерческая организация Green Alliance, активно лоббирующая «зелёную» повестку в целом и электрификацию автомобильного транспорта в частности, пожаловалась на известного актёра Роуэна Аткинсона в Палату Лордов (верхняя палата парламента Великобритании): его посвящённая электромобилям колонка в газете The Guardian названа вредительством, так как вводит людей в заблуждение и побуждает их отказываться от покупки «электричек».

Статья Роуэна Аткинсона в The Guardian вышла летом прошлого года, Kolesa.ru давали её перевод на русский язык , так что здесь подробно пересказывать содержание не будем, но вкратце скажем, что легендарный «мистер Бин» скептически относится к агрессивному навязыванию электромобилей и считает, что куда более реальную пользу транспортной экологии могут принести водород и синтетическое топливо.

Аткинсон имеет высшее техническое образование и является страстным автолюбителем, поэтому его мнение по поводу электромобилей особенно интересно. Статья актёра в The Guardian вызвала большой общественный резонанс и критику со стороны сторонников идеи о том, что антропогенные выбросы CO2 и парниковый эффект являются главным злом на Земле, с которым все обязаны бороться. The Guardian, видя, какой поднялся шум, оперативно дала статью «правильного эксперта», а именно Саймона Эванса из финансируемого Европейским климатическим фондом интернет-ресурса Carbon Brief, он в пух и прах разнёс тезисы Аткинсона, однако этого оказалось мало.