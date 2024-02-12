На торги выставили почти новый Nissan Skyline в идеальном состоянии
На аукцион выставили почти новый Nissan Skyline в идеальном состоянии. Автомобиль сохранил заводскую краску без единой царапины на кузове, также в описании сказано, что даже каждая гайка «Скайлайна» выглядит так, будто он только что сошел с конвейера. Выпущен он был в 1994 и за 20 лет проехал всего 7800 километров. Кроме того, это одно из последних купе в кузове R32, выпущенное в истории компании.
Модель R32 GT-R в свое время получила прозвище «Годзилла» за фееричные выступления на гонках — за период с 1989 по 1993 годы модель участвовала во всех заездах чемпионата Японии, где выиграл все гонки. За пять сезонов он выгорал все 29 гонок из 29.
Под капотом установлен легендарный RB26DETT с чугунным блоком и алюминиевой ГБЦ, причем двигатель, несмотря на высокий потенциал к тюнингу, сохранился в полностью стоковом состоянии.
Стоит коллекционный «Скайлайн», несмотря на практически музейное состояние, не запредельно много для такого редкого автомобиля — 229 950 евро или 22 598 612 рубля по текущему курсу.
В октябре прошлого года на торги выставляли еще один редкий Nissan Skyline GT-R в кузове R32, который выиграл суточную гонку на выносливость в Японии. Автомобиль был построен в единственном экземпляре специально для чемпионата, поэтому с 1995 года она не эксплуатировалась. По оживаниям, автомобиль должен был обойтись новому покупателю минимум в 340 тысяч долларов.