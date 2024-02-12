На торги выставили почти новый Nissan Skyline в идеальном состоянии

На аукцион выставили почти новый Nissan Skyline в идеальном состоянии. Автомобиль сохранил заводскую краску без единой царапины на кузове, также в описании сказано, что даже каждая гайка «Скайлайна» выглядит так, будто он только что сошел с конвейера. Выпущен он был в 1994 и за 20 лет проехал всего 7800 километров. Кроме того, это одно из последних купе в кузове R32, выпущенное в истории компании.

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Модель R32 GT-R в свое время получила прозвище «Годзилла» за фееричные выступления на гонках — за период с 1989 по 1993 годы модель участвовала во всех заездах чемпионата Японии, где выиграл все гонки. За пять сезонов он выгорал все 29 гонок из 29.

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Premium Classics

Под капотом установлен легендарный RB26DETT с чугунным блоком и алюминиевой ГБЦ, причем двигатель, несмотря на высокий потенциал к тюнингу, сохранился в полностью стоковом состоянии.

Стоит коллекционный «Скайлайн», несмотря на практически музейное состояние, не запредельно много для такого редкого автомобиля — 229 950 евро или 22 598 612 рубля по текущему курсу.